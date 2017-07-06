Çocuklarınız ile birlikte yaz tatili yaparken dikkat

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, okulların kapanması ile çocuklar için yorucu bir sene daha sona erdiğini ve yaz tatilinin başladığını belirterek, “Çocuklar tatili dinlenme, rahatlama ve eğlence olarak görüyorlar. Ancak çocuğunun tatilini nasıl planlayacağı ile ilgili, çoğu anne ve babanın kafası karışık” dedi.

Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, ailelere şu önerilerde bulundu;

“Çocuğun dinlenmesine, eğlenmesine ve rahatlamasına izin verin: Dersler, ödevler ve sınavlarla geçen zorlu bir senenin ardından, çocuklar tatilde dinlenme ve rahatlama ihtiyacı duyarlar. Çocuğunuzun dinlenme ve eğlenme ihtiyacını anlayın ve buna göre bir tatil planlayın. Çocukların sonraki seneye daha iyi başlaması için; yeterince dinlenmesi, rahatlaması ve eğlenmesi gerekir. Tatil boyunca ders çalışması için baskı uygulamanız, çocuğunuzun derslerle ilgili isteksizliği ve bıkkınlığı ile sonuçlanacaktır.

Karnedeki düşük notları sebebiyle çocuğunuzu cezalandırılmayın: Çocuğunuzu düşük notları sebebiyle tatilden, dinleneceği ve eğleneceği etkinliklerden mahrum bırakmayın. Bunun yerine düşük notların sebebinin ne olabileceğini araştırın. Gerekiyorsa bir uzmandan yardım alın. Çocuğun eksik olduğu dersler için, fazla zorlamadan özel ders aldırın.

Çocuğunuzun ilgi alanlarını keşfetmeye çalışın: Çocuğunuzun becerilerini keşfedebileceği ortamlarda bulunmasını sağlayın (Spor, sanat, müzik gibi alanlarda). Çocuğunuzun nelere ilgi duyduğunu gözlemleyin. İlgi duyduğu ve yatkınlığı olan bir alanda kendisini geliştirmesini sağlayın. Bir alanda kendisini geliştirmesi, çocuğunuzun daha özgüvenli olmasını sağlayacaktır.

Tatili çocuğunuzla daha fazla vakit geçirmek için bir fırsat olarak görün: Çocuğunuzla oyun oynayın, birlikte film izleyin, seyahat edin. Yaz tatilini çocuğunuzla ilişkinizi güçlendirmek için bir fırsat olarak görün.

Çocuğunuza tatilini nasıl geçirmek istediğini sorun: Bu çocuğunuzun tatili; o yüzden onun tercihleri önemli. Tatilini nasıl geçirmek istediğini sorarak, onun fikirlerine önem verdiğinizi gösterebilirsiniz. Çocuklar, okul dönemi boyunca fazla vakitleri olmadığından yapmak istedikleri bazı şeyleri yapamazlar. Yaz tatili bu aktiviteleri denemeleri için en uygun zamandır.

Uyku saatleri konusunda biraz daha esnek olun: Çocukların okul döneminde oldukça erken yatıp erken kalkmaları gerekiyor. Yaz tatilinde, aşırıya kaçmamak kaydıyla uyku saatleri ile ilgili daha esnek davranılabilir.

Bilgisayar oyunları dışındaki oyunlarda, çocuğunuza zaman sınırı koymayın: Bırakın çocuğunuz istediği kadar oynasın. Oyun çocuk için en iyi öğrenme yöntemidir. Çocuklar oyun oynarken sosyalleşirler. Yaşayarak ve deneyerek pek çok bilgiyi öğrenirler, hayatlarında kullanacakları yeni beceriler edinirler. Sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını oyun oynayarak öğrenirler.

Çocuğun hareket etmesini, spor yapmasını sağlayın: Okul dönemi süresince, çoğu çocuk yeterince hareket etme, enerjisini boşaltma fırsatı bulamaz. Yaz tatilinde çocuğunuzu daha fazla hareket etmeye, futbol, basketbol, yüzme gibi ilgi duyduğu bir sporu yapmaya teşvik edin.

"TELEFON, TABLET VE BİLGİSAYARI SINIRSIZ VE KONTROLSÜZ KULLANMASINA İZİN VERMEYİN"

Çocuğunuzun televizyon, tablet, telefon ve bilgisayarı sınırsız ve kontrolsüz kullanmasına izin vermeyin. Teknolojik aletlerin kontrolsüz ve sınırsız kullanımı, çocuğunuzun arkadaş ilişkilerine ve okul başarısına zarar verir. Ayrıca çocuğun kötü hissetmesine ve internet bağımlılığına sebep olabilir. Bu sebeple çocuğunuzun internet kullanımı, yaz tatilinde de sizin kontrolünüzde ve sınırlı sürelerde olmalıdır.

Çocuğunuzun yıl boyunca öğrendiklerini unutmaması için zorlayıcı olmayan, kısa süreli tekrarlar yapın: Yaz tatili uzun sürdüğü için, yıl boyunca öğrenilen konular tekrarlanmazsa unutulabilir. Bu nedenle çocuğunuzu sıkmadan kısa ve eğlenceli ders tekrarları yapın. Özellikle oyun oynayarak tekrar yapmaya ve bu süreyi eğlenceli hale getirmeye çalışın. Ancak çocuğunuzun sıkıldığını hissettiğinizde çalışmayı durdurun. Ders tekrarı konusunda ısrarcı ve baskıcı olmayın.”