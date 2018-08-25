Çocukluk hayalini 71 yaşında gerçekleştirdi

Paraşüt konusunda tecrübeli komşusu Menderes Küpelikılıç sayesinde eğitim gördükten sonra bin 500 metreye çıkan Öksüzce, buradan Menderes Küpelikılıç ile birlikte hayalini gerçekleştirmek üzere Engizek Dağı’ndaki kayalıklardan paraşütle atladı. Yaklaşık 35 dakika gökyüzünde kalan Öksüzce, daha sonra düzlük alana iniş yaptı. Emin Öksüzce, bu işin yaşının olmadığını belirterek, "Paraşütle atlamak çocukluktan beri hayalimdi. Komşumuz Menderes Küpelikılıç paraşüt konusunda tecrübeli bir aile dostumuz. Onun yardımıyla Helete Mahallemizin Engizek Dağı’na çıkarak bin 500 metre yükseklikten atladık. Yaklaşık yarım saat havada kaldıktan sonra sorunsuz bir şekilde indik. Tüm gençlerimize paraşüt sporunu tavsiye ediyorum" dedi.

Babasının paraşüt macerasını meraklı gözlerle izleyerek fotoğraf ve video çeken Muzaffer Öksüzce ise "Babam çocukluk hayalini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi" diye konuştu.

Talat Bozdağ