Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Çocukluk hayalini şimdi öğrencileriyle gerçekleştiriyor

Çocukluk hayalini şimdi öğrencileriyle gerçekleştiriyor

Türkçe Öğretmeni Ahmet Aydemir, çocukluğunda maddi imkansızlıklar yüzünden gerçekleştiremediği hayalini şimdi öğrencileriyle birlikte gerçekleştiriyor. Müziğe karşı ilgisi olan ama zamanında eğitim alamayan Aydemir, öğrencilerine bağlama kursu veriyor.


25 Aralık 2016 10:29

Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan 14 yıllık öğretmen Ahmet Aydemir, 5. sınıf öğrencilerine ders öncesi bağlama kursu veriyor. Öğleden sonra eğitim gören öğrencilerle sabah 10'da buluşan Aydemir, saat 1'e kadar bağlama kursu verip, ardından branş dersine devam ediyor. Balıkesir'deki görev yeri öncesi çalıştığı İstanbul'daki okulda müzik öğretmenin branşının bağlama olduğunu ve kendi hayalinin de bağlama çalmak olduğunu söyleyen Aydemir, "Çocukluğumdan beri çok meraklıydım bağlama çalmaya. İstanbul'da iken eğitim verdiğim okulda müzik öğretmenine rica ettim 'bana ders verir misiniz' diye. O da kabul etti ve 1 yıl kadar ders aldım. Sonra ben kendimi ilerlettim, geliştirdim ve kendi çabalarımla temel seviyeden ileri seviyelere taşıdım. Ardından da Milli Eğitimden kurs sertifikaları alarak öğrencilere faydalı olmaya çalışıyorum" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Avcılar köyünde doğduğunu ve maddi imkansızlıklar yüzünden müzik eğitimi alamadığını söyleyen Aydemir, "Çocukluğumda müziğe karşı çok ilgim vardı ama ama o dönemki şartlarda bu tarz kurslar ve ders görme gibi bir şansımız yoktu. Ailemizin de maddi durumu olmadığı için beni özel kurslara da gönderemiyorlardı. Hep içimde uhde olarak kalmıştı bu durum. Kendi eksikliğimi çocuklarda gidermeyi, öğrencilerimde görmeyi istediğim için böyle bir çalışma yapmayı uygun gördüm. 1.5 aydır da bu kurslara devam ediyoruz" diye konuştu. 

Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği ders dışı egzersiz programına göre haftada 6 saat ders verdiğini söyleyen Aydemir, "Şu anki öğrencilerim 13.20'de derse başlıyorlar. Biz de okula 10 gibi geliyoruz ve 1'e kadar çalışıyoruz. Daha sonra normal eğitim öğretimimize devam ediyoruz" dedi.
Bağlama derslerinin çok iyi gittiğini söyleyen Aydemir, "Öğrencilerimiz şu an plana göre çok iyi gidiyor. Hatta ilk türkümüze de başladık. Çanakkale türküsünü çalıyoruz. 18 Mart'ta da bununla ilgili de bir konser vermeyi düşünüyoruz okulumuz bünyesinde" şeklinde konuştu.
Öğrenciler ise bağlama çalmaktan hoşlandıklarını ifade ederek, öğretmenlerine teşekkür ettiler. 

Etiketler: ahmet aydemir, öğretmen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç