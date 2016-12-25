Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan 14 yıllık öğretmen Ahmet Aydemir, 5. sınıf öğrencilerine ders öncesi bağlama kursu veriyor. Öğleden sonra eğitim gören öğrencilerle sabah 10'da buluşan Aydemir, saat 1'e kadar bağlama kursu verip, ardından branş dersine devam ediyor. Balıkesir'deki görev yeri öncesi çalıştığı İstanbul'daki okulda müzik öğretmenin branşının bağlama olduğunu ve kendi hayalinin de bağlama çalmak olduğunu söyleyen Aydemir, "Çocukluğumdan beri çok meraklıydım bağlama çalmaya. İstanbul'da iken eğitim verdiğim okulda müzik öğretmenine rica ettim 'bana ders verir misiniz' diye. O da kabul etti ve 1 yıl kadar ders aldım. Sonra ben kendimi ilerlettim, geliştirdim ve kendi çabalarımla temel seviyeden ileri seviyelere taşıdım. Ardından da Milli Eğitimden kurs sertifikaları alarak öğrencilere faydalı olmaya çalışıyorum" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Avcılar köyünde doğduğunu ve maddi imkansızlıklar yüzünden müzik eğitimi alamadığını söyleyen Aydemir, "Çocukluğumda müziğe karşı çok ilgim vardı ama ama o dönemki şartlarda bu tarz kurslar ve ders görme gibi bir şansımız yoktu. Ailemizin de maddi durumu olmadığı için beni özel kurslara da gönderemiyorlardı. Hep içimde uhde olarak kalmıştı bu durum. Kendi eksikliğimi çocuklarda gidermeyi, öğrencilerimde görmeyi istediğim için böyle bir çalışma yapmayı uygun gördüm. 1.5 aydır da bu kurslara devam ediyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği ders dışı egzersiz programına göre haftada 6 saat ders verdiğini söyleyen Aydemir, "Şu anki öğrencilerim 13.20'de derse başlıyorlar. Biz de okula 10 gibi geliyoruz ve 1'e kadar çalışıyoruz. Daha sonra normal eğitim öğretimimize devam ediyoruz" dedi.

Bağlama derslerinin çok iyi gittiğini söyleyen Aydemir, "Öğrencilerimiz şu an plana göre çok iyi gidiyor. Hatta ilk türkümüze de başladık. Çanakkale türküsünü çalıyoruz. 18 Mart'ta da bununla ilgili de bir konser vermeyi düşünüyoruz okulumuz bünyesinde" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise bağlama çalmaktan hoşlandıklarını ifade ederek, öğretmenlerine teşekkür ettiler.