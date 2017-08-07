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Coğrafi işaret alan Ardahan Balı, dünya pazarına sunulacak

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "Coğrafi işaret alan Ardahan Balı, dünya pazarına sunulacak. 2017 ürünlerimizi coğrafi işaretimizle artık satışa sunacağız ve tüm üreticilerimizin bu marka tescilini kullanmalarını talep ediyoruz. Dünya ve yurt içi piyasasına ürünümüzü sürmeyi planlıyoruz, herkese hayırlı olsun." dedi.

Coğrafi işaret alan Ardahan Balı, dünya pazarına sunulacak

07 Ağustos 2017 10:36
Coğrafi işaret alan Ardahan Balı, dünya pazarına sunulacak - Tıkla İzle

Arıcı Nejdet Bilgin’e ait olan ve yaklaşık 6 ay boyunca 2100 rakımda ve eksi 40-45 derece soğuk havada kar altında kalan arılı kovanların yaz ayı bal sağımına katılan Başkan Evliyaoğlu, "Kapalı kışlatma alanları çok riskli. Dışarıda kışlatılan arılı kovanlarda sıfır kayıp verildiğini ve bal sağımında ise oldukça yüksek verim elde edildiğini şu anda görmekteyiz." diye konuştu.

Şu anda sezonun sonunda olduklarını söyleyen Başkan Evliyaoğlu, hasat dönemine başladıklarını ve bal veriminin yavaş yavaş bölgede bitmek üzere olduğunu söyleyerek, "2017 yılı hasat dönemi başlamıştır. Bu çekmiş olduğumuz çerçeve arılı kovan kışın dışarıda kar altında bırakmış olduğumuz kovandır. Eksi 45 derecede kışlatılan arılı kovanlardaki verimi şu anda gözlemliyoruz. 2016 yılı sonbaharında dışarıda bıraktığımız 40 kovanlı arılı kovanlarımız kışın dışarıda 2100 rakımda kışlatıldığını ve ilk baharda arıların çok sağlıktı çıktığını gözlemlemiştik. Şu anda da bal hasat dönemine girdik ve aynı kovanları bi daha yerinde gördük. Şu anda elimizde bulunan çerçevelerde dışarıda kışlatılan arılarımızdan almış olduğumuz ürün." şeklinde konuştu. 

Olgun Yıldız


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