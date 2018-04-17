Çok az kaldı! Denizli, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya...

Vali Karahan ilk olarak şantiye binasında düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu, Vali Karahan’a çalışmalar hakkında haritalar üzerinde bilgi verdi. Yazıcıoğlu, sol tüpte bin 931 metre, sağ tüpte ise bin 784 metre olmak üzere toplamda 3 bin 715 metre ilerleme sağladıklarını ve kalan tünel uzunluğunun ise toplamda bin 349 metre olduğunu kaydetti. Toplantıda ayrıca; Honaz Kaymakamı Zafer Öz, Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Baş Müh. Alparslan Eşlik, Karayolları 27. Şube Şefi M. Sait Arıduman ve yüklenici firma temsilcileri de hazır bulundu.

“Çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor”

Yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Vali Karahan tünel içinde incelemelerde bulundu. Burada Yazıcıoğlu’ndan tünellerde yapılan çalışmaların teknik boyutları hakkında bilgiler aldı.

Vali Karahan tünel içerisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek; “Işık görme için tahmin edilen süre Kasım 2018 olarak öngörülmektedir. Kış aylarında tünelimizin faaliyette olması için gayret ediyoruz. Burada çok zahmetli bir çalışma gerçekleştiriliyor, iğne ile kuyu kazılıyor, arkadaşlarımız tüm ekipleriyle 24 saat çalışmalarını sürdürmektedir. Bu projenin ve Haziran ayında ihalesi yapılacak olan Denizli-Aydın Otobanının tamamlanması ile birlikte Denizli’nin ulaşım sorunu çözülmüş olacak. Biz de bu çalışmaların her aşamasını takip etmekteyiz” dedi.

Gökten Ceylan