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Çok ciddi bir galibiyet

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Bu galibiyet çok iyi ve çok ciddi bir galibiyetti bizim için” dedi.

Çok ciddi bir galibiyet

10 Aralık 2016 00:28

THY Euroleague 11. hafta maçında Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona Lassa’yı 72-68 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Bu galibiyet çok iyi ve çok ciddi bir galibiyetti bizim için. İlk 30 dakikada çok iyi bir basketbol oynadık. Ama maçın sonlarına doğru maçı kazanmaktan korktuk diyebilirim. Bunun yanı sıra hakemlerin vermiş olduğu bazı yanlış kararlar da aksaklık göstermemize sebep oldu” diye konuştu.

BARCELONA CEPHESİ

Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas, “Maalesef maçı kaybetmemize birçok sebep vardı sahada. Sadece 4 tane üçlük sayı atabildik" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas, “Bu önemli galibiyet için Anadolo Efes takımını tebrik ediyorum. Maalesef maçı kaybetmemize birçok sebep vardı sahada. Sadece 4 tane üçlük sayı atabildik. Maçın snuna kadar mücadelemizi sürdürdük ama maçın sonunda hiç yapmamamız gereken şeyler oldu ve Anadolu Efes maçı kazandı” diye konuştu.

Etiketler: Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas


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