Bu beceri, kurumsal yaşamdaki birçok kişinin aynı anda birden fazla iş yapmasını zorunlu kılarken, insanlar bu durumun nelere mal olduğunu fark edemiyor.

Yapılan araştırmalar, 'Çok Görevli' olduğumuz zamanlarda, her bir görevi tamamlama süremizin uzadığını ve böylece görev kalitesinin de düştüğünü gösteriyor. Psikologlar ise bundan çok daha kötüsünün, stres düzeyinin yükselmesi olduğu konusunda hemfikir.

Madalyon Kurumsal Psikoloji Odaklı Eğitim Merkezi, çalışanların sıklıkla karşılaştığı bu sorunu çözmek için kurumsal çalışmalar yapıyor. Merkezin öncelikli amacı, kişinin ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlere, yine kişinin kendi potansiyelini kullanarak müdahale etmesini sağlamak. Çünkü eğer kişi olumsuz düşüncelerle, iletişim güçlükleriyle ve kalıp yargılarla baş etmesini biliyorsa, karşılaştığı sorunlar karşısında zorluk yaşamıyor. Merkezin bu müdahale noktasında kullandığı tekniklerden biri 'Farkındalık (Mindfulness) Egzersizleri'. Yaşam koşullarının zorlaştığı ve rekabetin arttığı iş dünyasında, yapılacak görevleri yavaşlatmak ya da hızını düşürmek belki mümkün olmayabilir ama çalışanlar kendi kendilerine yapabilecekleri ufak teknikler ile zihinsel esnekliklerini arttırabilir ve stres düzeylerini düşürebilirler.

İnsanların, bu yöntemleri çok basit buldukları için uygulamaya gerek bile duymadıklarını söyleyen Psikolog Hande Cesur, ''Oysaki bütün dünyanın kabul ettiği ve bilimsel çalışmalarla desteklenen bu basit farkındalık egzersizleri, ruh sağlığımızı korumak için birebir. Stres düzeyinin her gün belli oranda artması çok normal. Ancak düzenli olarak müdahalede bulunmazsak, her gün artan stres, bir süre sonra kişinin kendisini tükenmiş hissetmesine neden olabilir. Telefonlarımızı verimli kullanmak için şarjını her gün nasıl dolduruyorsak, zihnimizin ve bedenimizin tükenmemesi için de basit yöntemler uygulamamız gerekiyor'' diye konuştu.

Bir dakikalığına zamanı durdurun

Madalyon Kurumsal Psikoloji Odaklı Eğitim Merkezi, yapmamız gereken çok basit egzersizler konusunda şu tavsiyelerde bulunuyor: Diyelim ki uzun bir süre aynı anda birden fazla iş yaptınız ve sonrasında ise mola vermeniz gerekti. Ancak mola sırasında da başka şeylerle uğraşıyorsunuz. Bunun yerine, sadece olduğunuz yerde sakince durun, bir yere oturun, bedeninize odaklanın. Bedeninizdeki baskıları, kıyafetlerinizin ağırlığını, ayaklarınızın yerle temasını düşünün ve vücut ısınını fark etmeye çalışın. Bu egzersizi gün içinde birkaç kere tekrarlamanız, birkaç saatlik iş stresinizin düşmesine, yaptığınız işe odaklanma sorununuzun da zamanla azalmasına neden olacak.

Ne yediğinizin farkında olun

Çalışan insanların çoğu, öğlen aralarında yemeklerini hızlıca yerler ve artan zamanlarını daha çok sigara içmeye ya da sosyal medyayı takip etmeye harcarlar. Oysa öğlen araları zihinsel rahatlama için büyük fırsattır ve bu süreyi yoga ya da meditasyonla geçiren çalışanlarda zihinsel ve bedensel iyileşme görülmektedir. Bunlar için fırsat bulamıyorsanız bile çok küçük farkındalık egzersizleri yapabilirsiniz. Örneğin yemeğinizi başka hiçbir şeyle uğraşmadan yalnızca yediklerinize odaklanarak yemeniz, iyi bir egzersiz olacaktır. Emin olun, bu egzersizlerden sonra rengini, tadını, dokusunu, kokusunu fark ederek yemeğe çalıştığınız bütün yiyeceklere, hatta küçük bir mandalinaya bile çok şey borçlu olacaksınız.

Yürüyüş yaparken başka bir şey düşünmeyin

Birçok insan, yürürken bir yandan telefonla konuşur, gideceği yerde yapacağı konuşmayı düşünür, kafada sürekli dolaşan yapılacaklar listesi ile adımlar atılır. Önemli bir farkındalık egzersizi de bu alışkanlığı durdurup, yürürken sadece yürümeyi başarabilmektir. Adımlarınıza, beden duruşunuza odaklanarak bunu başarabilirsiniz. Bu yürüyüş egzersizi sayesinde, zihninizin çok daha iyi bir performans göstermesi için ona fırsat tanımış olursunuz.

Egzersizlerin özellikle hızlı yaşamaya alışkın kişiler için ilk başta hiç kolay olmadığını dile getiren Psikolog Cesur, ''Ancak bir süre alıştırma yaptıktan sonra, çok rahat bir şekilde kendilerini ruhsal sakinliğe bırakmayı başarabilecekler ve sonuçta eve gittikleri zaman televizyon ekranına kitlenerek dış dünyayla bağlantılarını kesmek zorunda kalmayacaklar. Bu egzersizler, insan potansiyelinin gün boyu sağlıklı ve etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlayarak hem iş hem de yaşam kalitesini her yönden artıracak'' ifadelerini kullandı.