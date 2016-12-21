Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. Hafta maçında evinde ağırladığı Yunan temsilcisi AEK Athens’i 82-68 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda Başantrenör Ufuk Sarıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İYİ SAVUNMA YAPTIK”

Savunmada istedikleri sertliğe kavuştuklarını belirten Sarıca, "Çok iyi savunma yaparak kazandığımız bir maç oldu. AEK önemli oyuncuları olan bir takım. Maçın bir bölümü hariç hücumda da iyi iş çıkardık. Hedeflerimiz doğrultusunda bizi grupta birinci veya ikinci bitirebilecek galibiyeti aldık. Çok kontaklı ve iyi savunma yaptık. Sezonun en önemli bölümünde istediğimiz sertliğe kavuşmuş durumdayız. Bu yüzden mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDEN TAKIMA SAYGI BEKLİYORUM”

Sarıca, taraftar sayısının az olmasına sitem ederek, şunları aktardı:

"Bu takım Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 2., Şampiyonlar Ligi’nde de grup birincisi. Çok kısa sürede arka arkada galibiyetleri alıyoruz. Takımım daha fazla saygıyı ve ilgiyi hak ediyor. Bugün taraftar anlamında hayal kırıklığına uğradım. Salonu hınca hınç dolu bekliyordum. Salonumuzu maalesef dolduramıyoruz. Sonuna kadar mücadele eden takıma saygı bekliyorum."

STİMAC: “HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ”

Siyah-beyazlı basketbolcu Stimac, önemli bir galibiyet aldıklarını ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "AEK gruptaki en kuvvetli takımlardan biri. Birçok oyuncuyu daha önceden tanıyordum. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu ama hemen bunu unutup Gaziantep maçına odaklanmamız gerekiyor. Şu aşamada her maç çok önemli. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz" dedi.

AEK ATHENS CEPHESİ

AEK Athens Başantrenörü Zdovc Jure, “Oyuna istediğimiz sertlikle başlayamadık“ dedi.

AEK Athens, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan’a 82-68 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından AEK Athens Başantrenörü Zdovc Jure açıklamalarda bulundu.

Jure, galibiyetten dolayı Beşiktaş Sompo Japan’ı tebrik ederek, "Oyuna istediğimiz sertlikle başlayamadık. Karşımızda bizden daha agresif daha sert ve daha iyi oynayan bir takım vardı. Rakibimize göre çok yumuşak başladık. Oyun konsantrasyonumuzu sağlayamadık. Hücumda topu paylaşamadık. Savunmada konsantrasyonumuz iyi değildi" şeklinde konuştu.

AEK oyuncusu Jawad Williams ise mağlubiyetten kendini sorumlu tutarak, "Bu akşam için kesinlikle hatayı kendimde görüyorum. Daha iyi oynayabilirdim" dedi.