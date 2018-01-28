'Çok mutlu olduğumuz söylenemez'

İstedikleri 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Kocaman, “Aslında oyunu ikiye ayırmak gerekiyor. İlk bölüm gole kadar olan bölüm. Bu bölümde saha içi yerleşimimiz iyiydi. Hemen hemen gol pozisyonuna kadar geçen süreçte Trabzonspor’u kendi istatistiklerinin dışına iterek kendi sahasına ittik. Ardından golü çok aradık. Devreyi bir veya iki farklı önde girebilirdik. Her şey gole kadar iyi gidiyordu. Gole kadarki bölüm bizim kendi düzenimizde gitti. Ne istediğini bilen bir futbol ortaya koyduk. Golden sonraki oyun ise tam tersi oldu. Golden sonra bireyselleşme başladı. Trabzonspor da kendi oyununu ortaya koymaya, tehditkar olmaya başladı. Gol pozisyonları buldu. Ardından biz oyunda dengeyi sağladık ve bir kornerle beraberlik golü geldi. İstediğimizi elde edemedik, hem kendi adımıza hem de Trabzonspor adına bu şekilde oldu” diye konuştu.

HAKEME ELEŞTİRİ

Hakem Ali Palabıyık’ın yönetimini de değerlendiren Kocaman, “Hakem, Türkiye’nin en güvenilir hakemlerinin başında gelen bir hakem. Hakem Ali Palabıyık ne bizim stadımızda ne Beşiktaş’ın stadında ne de Trabzonspor’un stadında ev sahibi takımlar tarafından çok tutulan bir hakem değil. Hepimiz her şeyin kendi lehimize verilmesini istiyoruz. İlk yarıdaki taç atışının ardından hakemin 2. yarı tamamen davranış biçimi değişmeye başladı. Kantarın topuzu Trabzonspor tarafına kaydı. İlk yarıda net 2 kırmızı kartlık pozisyon vardı. Bunları vermedi” ifadelerini kullandı.

“Bugünkü maç bizim açımızdan da Trabzonspor tarafından da kurgulanmış bir maçtı” diyen tecrübeli teknik adam, “Trabzonspor’un oyun tarzını ezberlemiştik. Bu ezberlerimize karşılık önce onların silahlarını ellerinden aldık. Gole kadar ki bölüm A’dan Z’ye tam istediğimiz gibi doğru oyun olarak gitti. Ama golden sonra oyunun seyri değişti” açıklamasında bulundu.

Makedon futbolcuları Elif Elmas ile ilgili soru üzerine ise Kocaman, “Sakatlığı vardı. Milli takımdan sakat gelmişti. Sezonun 2. yarısından itibaren antrenmanlara başladı. Her geçen gün biraz daha kuvvetleniyor uyum sağlıyor. Fenerbahçe için önemli bir futbolcu olacakmış ve bize katkı sağlayacakmış gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Ersen Küçük - Ozan Köse