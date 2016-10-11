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Çok sevdiği motosikleti Gizem öğretmenin sonu oldu

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında, motosiklet tutkunu genç öğretmen feci şekilde hayatını kaybetti.

Çok sevdiği motosikleti Gizem öğretmenin sonu oldu

11 Ekim 2016 12:45

Alınan bilgilere göre, Gizem Kıvılcım (25) yönetimindeki 16 JPG 01 plakalı motosiklet, Bursa İnegöl yolu üzerindeki Sütlük Köyü kavşağında, karşı yönden gelen F.K. idaresindeki 34 DZ 6634 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle olay yerinde feci şekilde hayatını kaybeden Gizem Kıvılcım’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gizem Kıvılcım’ın Bursa‘da özel bir okulda sınıf öğretmenliği yaptığı, Bilecik’in Bozüyük ilçesine hafta sonu arkadaşının düğünü için geldiği ve Bursa’ya geri döndüğü öğrenildi.


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