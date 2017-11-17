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Çok sevdiği motosikleti sonu oldu!

Bursa’da motosiklet tutkunu bir genç, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti.

Çok sevdiği motosikleti sonu oldu!

17 Kasım 2017 09:36

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Tolga Kan, kaskını da takarak çok sevdiği motosikleti ile gezintiye çıktı. 16 EIS 57 plakalı motosikleti ile Ovaazatlı’dan Tepecik Mahallesi'ne giden Tolga Kan, direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Tuncay K.’nin kullandığı 16 SG 569 plakalı kamyonete kafadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen motosikletten fırlayan Tolga Kan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç ile birlikte kazada çenesi kırılan kamyonet sürücüsünü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tolga Kan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, geriye çok sevdiği motosikleti ile çekilen bu fotoğraflar kaldı. 

Muharrem Doğantez

 

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