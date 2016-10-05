24 Temmuz 1923’te imzalanan Antlaşmanın anısına otelin girişinde bir heykel bulunuyor. Barışı simgeleyen heykelin yan tarafındaki tabletlerde Antlaşmaya katılan ülkelerin isimleri yazıyor. Görüşmelerin yapıldığı Eduard Sandoz Salonu halen aynı şekilde muhafaza ediliyor ve çeşitli konferanslara ev sahipliği yapıyor. Otelin bulunduğu Ouchy kasabasının Leman Gölü kıyısında ise otel ve antlaşma hakkında bilgilendirici plakalar bulunuyor. Bu plakalarda Lozan görüşmelerinin fotoğrafları ve katılımcı ülkelerinin yanı sıra gene aynı otelde 1932 yılında Amerika, Kanada ve Japonya'nın katılımı ile gerçekleşen Almanya'nın savaş sonrası ekonomik durumunun ele alındığı Lozan Konferansı hakkında da bilgiler buluyor. Beau-Rivage Palace Oteli 2015 yılında İran'ın nükleer müzakereleri görüşmelerine de ev sahipliği yapmıştı. 1861'de kurulan otelde konaklayan Winston Churchill, Mikail Gorbaçov, Charlie Chaplin, Elisabeth Taylor gibi ünlü simaların isimleri ve imzaları da göl kenarındaki plakalarda sergileniyor.

Burak Ortahamamcılar