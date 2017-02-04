Samandağ ilçesi Yenimahalle Mezarlığı civarında bulunan bir ahırın çökmesi sonucu içindeki büyükbaş hayvanlar enkazın altında kaldı. Ahır çöktüğü sırada bölgeden geçen eğitimci Eser Paşa, Samandağ Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak hayvanların kurtarılmasını sağladı. Çöken ahırdaki 6 dana itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olayı görüp ekiplere haber veren Eser Paşa, "Yoldan geçerken bir kadının feryatlarla bana doğru koştuğunu gördüm. Ahır çökmüş ve 6 hayvan ahırın altında kalmıştı. Bunun üzerine Samandağ Belediyesini aradım. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek hayvanların hepsini sağ kurtardı" diye konuştu.