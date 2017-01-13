Diğer
Kategoriler

Çökme anını gören vatandaş konuştu

Zeytinburnu’nda 7 katlı bir bina çöktü. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken binanın yıkılma anını gören Nasri Kılıçarslan isimli vatandaş, "Yıkım anını gördüm. Önce çatlamaya başladı. Sonra fayans parçaları cama vurmaya başladı. Baktın toz bulutu geliyor. Hemen camı kapattım masanın altına girdim" dedi.

Çökme anını gören vatandaş konuştu

13 Ocak 2017 17:57
Çökme anını gören vatandaş konuştu - Tıkla İzle

Zeytinburnu ilçesinde Beştelsiz Mahallesi’nde Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı eski bir bina çöktü. Kentsel dönüşüm kapsamında önceden tahliye edilen binanın çökmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. İşlek bir cadde kenarında bulunan çöken binadan düşen parçalar nedeniyle kaldırımdan geçen kişiler yaralandı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürerken vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırılıyor.

7 katlı binanın çökme anına tanık olan Nasri Kılıçarslan, “Yıkım anını gördüm. Önce çatlamaya başladı. Sonra fayans parçaları cama vurmaya başladı. Baktın toz bulutu geliyor. Hemen camı kapattım masanın altına girdim. Çatır çatır sesler geliyordu. 5 dakika göz gözü göremedi. Dışarı çıkamıyorduk. Ancak 5 dakika sonra çıktım. Baktım ki millet koşuşmaya başladı. Yoldan geçen arabaların içinde yaralılar vardı. Bir kişi ölü gördüm ben. Yolda yatıyordu. Ambulansa bindirip gönderdim” şeklinde konuştu. 

Selim Bayraktar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç