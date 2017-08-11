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Çolakbayrakdar çifti çat kapı ziyaretlere devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi sakinlerinden Ceylan ve Karaca ailelerini ziyaret etti.

Çolakbayrakdar çifti çat kapı ziyaretlere devam ediyor

11 Ağustos 2017 12:14

Yeni Kocasinan için gece-gündüz demeden çalışırken bir yandan da sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte bu seferde Argıncık Mahallesinde yaşayan aileleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Hep dile getirdiğim gibi Kocasinan büyük bir aile ve bu aile her geçen gün daha büyük, mutlu ve huzurlu bir hale geliyor. Vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği oluşturuyoruz. Bundan dolayı Kocasinan sakinleriyle gönülden gönüle bir iletişim kurduk. Çünkü sohbetimizi samimiyet ve güven üzerine kuruyoruz. Onlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinliyoruz. Bu şehre hizmet etmenin ve bu hizmetin karşılığının bize güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verdirmesin”ifadelerini kullandı.

Ziyaret, ailelerin Çolakbayrakdar çiftine teşekkür etmesi ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. 


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