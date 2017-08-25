Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: ”İkinci el konut satışlarında artış olacak”

İkinci el gayrimenkul değerlenecek”

Emlak sektöründeki temel sorunun, gayrimenkulun yatırım aracı olarak görmekten çıkarak, 2017 itibariyle tamamen oturum amaçlı düşünülmesi olduğunu söyleyen Gökhan Taş, bunun sektörün yapısını tamamen değiştirdiğini belirtti. Diğer bir sorunun inşaat maliyetlerindeki artış olduğunu vurgulayan Taş, ‘Birçok inşaat firması fiyatlarını maliyetleri kadar arttırmadı. Yeni inşaat projelerine eskisi kadar rahat yapılamayacak. Önümüzdeki dönemlerde ikinci el gayrimenkullerin sıfıra göre satışında artış olacağını düşünüyorum’ diye konuştu.

‘Yatırım yapacaklar küçük metrekareleri tercih etsin’

Gayrimenkulü yatırım amaçlı düşünenler içinse küçük metrekarelere yönelmek gerektiğini belirten Taş, Konut yatırımı yapmak isteyenlerin girişten ve en üst kattan yer almamasını öneren Taş, yatırımcılara mutlaka ara kat tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Gökhan Taş, bir konuya daha vurgu yapıyor. “Yatırım için ulaşım hatları oluşmuş yerlerden ziyade ulaşım hattı geleceği olan lokasyonları tercih etmek lazım. Burada yapılan projeler her zaman daha değerlidir. Mesela Kağıthane, Gaziosmanpaşa Yeşilpınar gibi semtler İstanbul’un değerlenecek yerleri arasında. Şu an orada direk ulaşım hattı yok ama ulaşım gelecek. Bu işte hayaller daha pahalıya satılır” diye konuştu.

“Gayrimenkul danışmanı yılda en az 100 bin TL kazanır”

Bir gayrimenkul danışmanın ortalama yıllık kazancının 100 bin TL olduğunu vurgulayan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, bunun çok üzerinde kazananların da olduğunu ifade etti. “Hedeflerimiz var ve bu hedefleri yakalayanlar güzel kazançlar elde ediyorlar. Gayrimenkul danışmanlığının en önemli özelliği; dünyadaki her zengin insan gerçekten zekidir ama her zeki insan zengin değildir. Girişimcilik zeki insanların zengin olmasını sağlayan anahtardır. Kendi işlerini hemen hemen hiç yatırım yapmadan kurabilecekleri ender işlerden biri gayrimenkul danışmanlığıdır” dedi.

