Çölyak hastalarının zorlukları

Çölyak hastalığı olanların sağlıklı bireylerin aksine yediğine, içtiğine daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Her besin kaynağını tüketemeyen çölyak hastaları zor bir hayat yaşarken, aradıkları ürünleri bulamamaktan ve bulduklarında da fiyatlarının pahalı olmasından dolayı zor durumda kalıyorlar. Konuyla ilgili konuşan çölyak hastası Mehmet Güleryüz, aradığı unu hiçbir yerde bulamadığını belirtti. Güleryüz, “Aradığımız unu bulamıyoruz. İstediğimiz bir şeyi bulamıyoruz. Hiç bir yerde bulamıyoruz. Marketlerde, şurada, burada yok. Maliyeti tabi pahalı olmaz olur mu? 8 kilo un 80 liraya mâl oluyor. Bilmiyorlar bile. Çalışanlar da bilmiyor, çalıştıran da bilmiyor glutensiz un ne diye” diye konuştu.

“Çölyak hastalarının kullanmış oldukları ürünler pahalı, devletin ön ayak olması lazım”

Bakliyat ticareti ile uğraşan İlhami Dayar, çölyak hastalarının beslenmelerinin çok hassas ve pahalı olduğunu vurgulayarak, devletin çölyak hastalarının beslenmelerine yardımcı olması gerektiğini söyledi. Dayar, “Çölyak hastalarının Türkiye’de beslenmeleri gerçekten çok büyük sıkıntı. Şöyle ki çölyak hastaları kullanmış oldukları ürünler olarak baktığımızda, hep pahalı ürünler. Bu pahalı ürünleri bir de her yerde bulamıyorlar. Şimdi biz de olan ürünlerde kara buğday dediğimiz bir ürün var. İsmine 'greçka' derler. Bizim Türkiye’de de kara buğday denilir. Gluten içermeyen bir ürün. Türkiye’de bir çok çölyak hastasının bile bilmediği bir ürün var. Bu da 'teff', çift 'f' ile yazılan bir ürün. Dünyada Etopya’da en fazla ekilen bir ürün. Şuanda biz bu sene kendimiz ektik. Üç dönüm deneme üretimi yaptık. Bunda da başarılı olduk. İnşallah önümüzdeki sene çok daha büyük boyutlarda ekip, inşallah çölyak hastalarına bunu un olarak ve tahıl olarak kullanmayı düşünüyoruz.

Eskişehir’de bildiğim kadarıyla 100 civarında çölyak hastası var. Şimdi bunlar için bir tane fırın yapılması özel sektör olarak çok çok zor olan bir şey. Anca bunu devlet yapması lazım. Devletin ön ayak olması lazım. Onların sağlıklı beslenmelerine devlet yardımcı olması lazım. Çölyak hastalarının kullanmış oldukları ürünler çok pahalı. Kinoa mesela çok çok pahalı olan bir ürün. Kara buğday pahalı bir ürün. Şimdi teffin fiyatına her hangi bir şey söylemiyoruz. Çünkü daha deneme üretimi şeklindeyiz biz. İnşallah teffi yetiştirdiğimiz zaman daha uygun fiyatlarla, inşallah çölyak hastalarının hizmetine sunacağız. Biraz daha rahat edeceklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çağatay Gür

