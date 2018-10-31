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Çomar yavrularını yanmaktan canı pahasına kurtardı

Çomar yavrularını yanmaktan canı pahasına kurtardı
Çomar yavrularını yanmaktan canı pahasına kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan sazlık yangınında duygulandıran anlar yaşandı.

Çomar yavrularını yanmaktan canı pahasına kurtardı - Tıkla İzle

Sazlıkta yuvası olan Çomar isimli anne köpek, alevlerden yavrularını kurtarmak için hayatını tehlikeye attı.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan mevkiinde kuşların göç yolunda önemli bir durak noktası olan sazlıklarda öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, Akçay İtfaiye Müfrezesi, Zeytinli İtfaiye Müfrezesi, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangında 14 dönüm sazlık alanının kül olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, yanan sazlıkta yuvası olan Çomar isimli anne köpek, kendi canını hiçe sayarak iki yavrusunu yangın alanından çıkarmayı başardı. Çomar'ın iki ayrı uzak noktaya taşıdığı yavruları daha sonra itfaiyeciler tarafından yan yana getirilerek annesine kavuşturuldu. Anne köpeğin yavruları için hayatı pahasına verdiği mücadele görenleri duygulandırdı.  

Emrah Elmas
 

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