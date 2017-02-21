ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, üniversitedeki son gelişmeleri, düzenlediği basın toplantısında paylaştı. ÇOMÜ’nün son 6 yıllık gündeminin paralel yapılanmayla geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Acer, “Maalesef, özellikle 15 Temmuz’la birlikte bütün Türkiye’nin de gördüğü silahlı terör örgütü FETÖ ve onların yaptıklarının gündem oluşturduğu bir 6 yıl yaşadık. Bizden önceki 4 yıl boyunca konuşulan konular arasında kime ne tür sıkıntılar çıkarıldı, Çanakkale’nin değişik kurumlarıyla ne tür sürtüşmeler yaşandı gibi aslında üniversitenin gündeminde hiç bulunmaması gereken birçok konu konuşuldu. Buda ÇOMÜ’ye bilimsel ilerleme ve kurumsallaşma anlamında ciddi zaman kaybettirdi. Biz bu konuyu daha hızlı bir şekilde gündemden çıkarmaya gayret gösterdik. Üniversitenin şuan ki durumuna ben yeniden yapılanma diyorum. Ben ve arkadaşlarım ÇOMÜ’yü yeniden şekillendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Dışarıya çok yansımasa da kendi içimizde yaşıyoruz. Dolayısıyla FETÖ gündemini geride bırakmaya başladığımızı söyleyebilirim. Çok sayıda öğretim elemanının ve idari personelin soruşturmalarında sona yaklaşıldı. Hatta idari personelin soruşturmaları tamamlandı. Henüz resmi tebligatlar yapılmamış olsa da, 322 akademik personelin büyük bir çoğunluğunun soruşturmasının sonuçları aşağı yukarı belli. Bugüne kadar ihraç olanlar var. Olacak olanlar var” dedi.

70 Akademisyende ByLock tespit edildi

FETÖ’nün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanan 70 akademik personel ile 100’ün üzerinde idari personel tespit edildiğini anlatan Prof. Dr. Acer, “Sadece akademik personelde 70’ye yakın Bylock tespit edildi. Aynı zamanda idari personel içinde 100’ün üzerinde ByLock tespit edilmiş kişiler var. Bundan sonra nasıl bir sonuç çıkar onu göreceğiz. FETÖ yapılanmasında ilk sırada 3 üniversite sayarım. Bunlardan biri Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, bizimle aynı kategoride. Onlar şuanda akademisyenlerin ihraç listesinde birinci sıradalar. Bir diğeri de Dicle Üniversitesi. Ama Dicle Üniversitesinde süreç tahmin ediyorum ki yavaş yürüyor olabilir. Onlarda da epey bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Diğeri de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin başına gelmiş epey büyük bir felaket bu. Kurumsallaşma adına ciddi bir zaman kaybına yol açmış” diye konuştu.

FETÖ yapılanması kapsamında ihraç edilen idari personel sayısında ÇOMÜ’nün Türkiye’de ilk sırada bulunduğunu söyleyen Rektör Yücel Acer, “Soruşturmalarda biz iki hususu birbirinden ayırdık. İdari personel ile akademik personeli birbirinden ayırıp iki farklı komisyon soruşturdu. İdari personel ihraç sayısına baktığımız zaman 72 tane idari personel üniversitemizden ihraç oldu. Sanıyorum buna bir dört kişi daha eklenecek. Nihai olarak 76 diyebiliriz. Maalesef Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bütün üniversiteler arasında en çok idari personelin ihraç olduğu üniversite haline getirdi. Akademik personel açısından bakıldığında şuana kadar ihraç olan akademik personel sayısı 145. Ama bu rakam öyle görünüyor ki kesinlikle 200’ü epey bir geçebilir. Bu rakamda bizi Türkiye’de üniversiteler içerisinde ilk 3, an fazla 4 arasında yapıyor. Şuanda 145 rakamına bakılırsa, ilk 4 arasında” dedi.

MURAT YÜKSEL