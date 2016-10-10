Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesindeki ÖSEM binasında bir grup öğrenci, Ankara garı önünde yaşanan terör saldırısının yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Basın bildirisi okuyan öğrenciler pankart açıp slogan atmaya başlayınca yemekhanedeki karşıt görüşlü öğrenciler tepki gösterdi. Bu esnada üniversitenin güvenlik görevlileri de olaylara müdahale etmek istedi. Bu sırada öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında kısa süre bir arbede yaşandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, 17 öğrenciyi gözaltına alındı. Sağlık raporu almak için Çanakkale Devlet Hastanesi acil servisine getirilen öğrenciler, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.