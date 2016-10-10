Diğer
Kategoriler

ÇOMÜ’de gerginlik

Ankara garı önünde geçtiğimiz yıl gerçekleşen terör saldırısının yıl dönümünde basın bildirisi okuyan bir grup öğrenci, slogan atıp pankart açmak isteyince gerginlik çıktı. Yaşanan olaylarda 17 öğrenci göz altına alındı.

ÇOMÜde gerginlik

10 Ekim 2016 16:12

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesindeki ÖSEM binasında bir grup öğrenci, Ankara garı önünde yaşanan terör saldırısının yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Basın bildirisi okuyan öğrenciler pankart açıp slogan atmaya başlayınca yemekhanedeki karşıt görüşlü öğrenciler tepki gösterdi. Bu esnada üniversitenin güvenlik görevlileri de olaylara müdahale etmek istedi. Bu sırada öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında kısa süre bir arbede yaşandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, 17 öğrenciyi gözaltına alındı. Sağlık raporu almak için Çanakkale Devlet Hastanesi acil servisine getirilen öğrenciler, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

Etiketler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, çömü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!