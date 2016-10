Danimarka’dan çıkıp dünya sinemasının önemli yıldızlarından biri olan Connie Nielsen, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin konukları arasında yer alacak. Uluslararası Yarışma’nın adaylarından Roberto Ando imzalı “İtiraflar / Le Confessioni” adlı filmde rol alan Nielsen, festivalin açılış günü Antalya’ya geliyor. Yetenekli oyuncu, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan “Wonder Woman” yapımında canlandırdığı Kraliçe Hippolyta rolüyle sinema dünyasının da gündeminde.

Oyuncu olmak için 18 yaşında Paris’e giden, Jerry Lewis’in başrolü üstlendiği, Philip Claier komedisi “Par où t’es rentré? On t’a pas vu sortir” (Nereden Girdin? Çıktığını Görmemiştik, 1984) filminde oynadığı rolle amacına ulaşan Nielsen, eklektik bir filmografiye sahip. Bugüne dek hemen her tür filmde her tür karakteri canlandırdı. Bir çok dil bilen, ailesini her şeyden önce tutan, şöhret çarkına kendini kaptırmayan oyuncu nitelikli filmlerde oynamayı tercih ediyor.

Connie Nielsen ilk kez “Şeytanın Avukatı / Devil’s Advocate” filminde bizzat şeytanı canlandıran Al Pacino’nun karşısında Christabella rolünü canlandırmıştı. Wes Anderson’ın “Çılgın Liseliler / Rushmore”unun (1998) ardından, Paul Anderson’ın ücra bir gezegende geçen bilimkurgu filmi “Asker / Soldier”da Kurt Russell ile oynadı.

GLADYATÖR’DEKİ PERFORMANSI ALKIŞLANDI

Brian de Palma’nın “Görev: Mars / Mission to Mars”ında Gary Sinise, Tim Robbins ve Don Cheadle ile birlikte rol aldı. Kocasının da bulunduğu ekibin Mars’taki bir fırtınaya yakalanmasının ardından yola çıkan yardım ekibinde yer alan astronotu canlandırdı. Astronot giysisini çıkarıp antik Roma giysilerine bürününce göz kamaştırdı Connie Nielsen! Ridley Scott’un 2000 yılı fantazisi “Gladyatör / Gladiator” da acımasız Commodus’un kızkadeşi Lucilla’yı canlandırırken oyuncu olarak yeteneğini de ilk kez geniş çapta sergileme olanağı buldu. Bu sayede Robin Williams’ın başrolü üstlendiği “Baskı / One Hour Photo”da (2002) adını ikinci sıraya yazdırabildi.

Aradığı başrolü ona Olivier Assayas “Demonlover”da (2002) verdi. Canlandırdığı iddialı işkadını Diane de Monx üç boyutlu internet yayın teknoloji alanında çalışırken kendini pornografik Japon mangalarını andıran bir maceranın içinde buluyordu. İşinde yükselmek için çok fazla şey göze alan Diane’i, zaaflarını ve azmini birleştiren yumuşaklığı ve sertliği incelikle yansıtarak oynadı Nielsen. Hollywood ise ona kanun koruyucu rolleri biçti art arda: William Friedkin’in “Başkaldırış / The Hunted”ında FBI, John McTiernan’ın “Kuraldışı / Basic”inde DEA ajanıydı, hem de yüksek rütbelisinden.

2004 yılında Nielsen, ilk kez ülkesi Danimarka’dan bir yapımda oynama fırsatı buldu. Danimarka sinemasının ustalarından Susanne Bier’in “Brodre / Erkek Kardeşler” filmindeki başrolü ona Danimarka’da En İyi Kadın Oyuncu dalında Bodil Ödülü kazandırdı. Avrupa Film Akademisi ödüllerinde de bu kategoride aday gösterildi. Filmin başarısı ise başka birçok ödülle perçinlendi.

İsveçli usta Bille August’ın, “Return to Sender” filminde Nielsen’e idam mahkumu rolünde izldedik. Birkaç politik film denemesinden sonra David Mackenzie’nin “Yeryüzündeki Son Aşk / Perfect Sense”iyle alışık olduğu yönetmen klasmanına döndü. Danimarka sinemasının tartışmalı ustası Lars von Trier’in “Nymphomaniac”ının ilk bölümünde rol aldı. Charlotte Gainsbourg’un canlandırdığı nemfoman kahraman Joe’nun annesini oynadı.

’İTİRAFLAR’ SALI GÜNÜ GÖSTERİLECEK

Her daim yoğun talep gören Nielsen’ın filmografisindeki en yeni filmlerden biri de “Amy” ile Oscar kazanan Asif Kapadia’nın yönettiği, Müslüman Azeri delikanlıyla Hristiyan Gürcü genç kadının aşkını konu alan, Kurban Said’in kitabından uyarlanan “Ali ile Nino”. Nielsen, bu filmde bir aristokratı, Düşes Kipiani’yi olanca zarafetiyle canlandırdı.

Connie Nielsen’in “İtiraflar / Le Confessioni” başlıklı yarışma filmi, 18 Ekim Salı saat 12.00’de AKM (Antalya Kültür Merkezi), Aspendos salonunda ilk gösterimi olacak.