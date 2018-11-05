Cono aşiretinde uyuşturucu kavgası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, 31 Ekim günü akşam saatlerinde mahalledeki bir evde 52 gram eroin ele geçirdi. Cono aşiretine mensup A.Y., E.Y., M.K. ve F.Y. akrabalarının eroin yakalatması ve hapse girmesinden yine Cono aşireti mensubu Z.A., G.A. ve S.A.'yı sorumlu tuttu. İki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olay yerine gelerek kavgayı daha fazla büyümeden önledi.

Daha sonra taraflar arasında devam eden kavgada H.G.'nin evinin bahçesinde 4 tüfek, 1 'sallama' diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.



Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.