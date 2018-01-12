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'Cono' aşiretine bin polisle şafak baskını

Adana ve Mersin'de aşk vaadiyle dolandırıcılık, yağma, gasp, hırsızlık yaptıkları ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen Cono aşiretine yönelik bin polis ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30'dan fazlası kadın yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Cono aşiretine bin polisle şafak baskını

12 Ocak 2018 09:04
'Cono' aşiretine bin polisle şafak baskını - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son zamanlarda özellikle "aşk vaadiyle" dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bu olayların bitirilmesi ve zanlıların yakalanması için talimat verdi. Asayiş şube müdürlüğü talimat üzerine Adana'da "Cono" aşireti olarak bilinen aileler mercek altına alındı. Polis savcılıktan alınan izinle aşiret mensuplarını teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Ceyhan, Mersin ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan "Cono" aşireti mensuplarının "Hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak" suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis 3 ay yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.

Yıldız operasyonu bizzat yönetti

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyona özel harekat ve çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu bin polis katıldı. Polislerin yanı sıra hassas burunlu narkotik köpekler karadan evlere girerken havadan helikopter ve drone destek verdi. Toplumsal Olaylara Müdahale araçları da operasyona katıldı. Polis Mersin ve Adana'da 5 mahallede 39 adrese tek tek girdi. Operasyonda, "Cono" aşiretine mensup yaklaşık 30'dan fazlası kadın yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. 

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.
Operasyon hala devam ediyor. 

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: cono aşireti

 

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