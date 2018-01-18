'Cono'lar çocukları kucaklarında adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son zamanlarda özellikle "aşk vaadiyle" dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bu olayların bitirilmesi ve zanlıların yakalanması için talimat verdi. Asayiş şube müdürlüğü talimat üzerine Adana'da "Cono aşireti" olarak bilinen aileler mercek altına aldı. Polis, savcılıktan alınan izinle aşiret mensubu bazı grupları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Ceyhan, Mersin ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan Cono aşireti mensuplarının "Hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak" suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis 3 ay yapılan takip sonucunda 12 Aralık günü şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.

Conolara ilk kez asayiş operasyon yaptı

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği, özel harekat ve çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu bin polisle ilk kez "Cono" olarak bilinen aileye asayiş ekipleri operasyon yaptı. Polislerin yanı sıra hassas burunlu narkotik köpekler evlere girerken, havadan helikopter ve drone destek verdi. Toplumsal Olaylara Müdahale araçları da operasyonda yer aldı. Polis, Mersin ve Adana'da 5 mahallede 39 adrese tek tek girdi. Operasyonda, "Cono" aşiretine mensup yaklaşık 31'i kadın 46 kişi yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise yastık altında, çelik kasalarda 150 bin lira para ve 50 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

2 çocuğun kemik yaşı tespiti istendi

Sorgulanan 46 zanlıdan 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken yaşları 1 ile 16 arasında değişen 1'i erkek 3 çocuk ise dün adliyeye sevk edildi. Çocuklardan 16 yaşındaki Ş.D. tutuklandı. Kimliklerinde 13 yaşında olan erkek C.G. ile 14 yaşındaki H.O. ev hapsi cezası aldı. Ancak mahkeme iki kişinin kemik yaşı tespiti yapılması talep etti. Bugün ise ifadesi tamamlanan 29'u kadın 42 zanlı adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar kucağında bebekleriyle adliyeye götürüldü. Bazı babaların ise çocuklarının ellerinden tutarak polis arasında adliyeye götürüldüğü görüldü. Kadınlardan bazıları da basın mensuplarına hakaret ederek saldırmak istedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya