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Conolar molozları bahane ederek yol kesip lastik yaktı

Adana'da, mahallelerindeki molozların temizlenmediğini öne süren Cono aşireti mensupları yol kesip lastik yaktı.

Conolar molozları bahane ederek yol kesip lastik yaktı

31 Temmuz 2017 16:17

Olay, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi, 4047 Sokak'ta meydana geldi. Cono aşireti olarak tanınan mahalle halkı, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan bazı evlerin molozlarının günlerdir temizlenmediğini bahane edip taş ve çöp konteyneri ile yol kesip lastik yaktı.

İsmini belirtmeyen bir mahalleli, belediyeye her türlü müracaatları yapmalarına rağmen molozların temizlenmediğini savunarak, “Bu Sinanpaşa Mahallesi adamını kimse adam yerine koymuyor. Sinanpaşa adamı da her gün burada yol kapatacak” diye konuştu.

İtfaiyenin müdahalesiyle lastik ve çöp konteyneri söndürülürken, polis bir kişiyi gözaltına aldı.
Ateşin sönmesinin ardından sokağı kullanan araçlar, taşlar nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli


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