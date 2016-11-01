Conrad İstanbul Bosphorus 70 milyon dolarlık yatırımla 4 yıl süren projenin tamamlanmasıyla baştan aşağı yenilendi. Yapılan açıklamaya göre; otelin yenilenme süreci 76'sı süit, 553 lüks odası, restoranları, SPA'sı, yüzme havuzu ve son olarak lobideki renovasyon ile tamamlandı. Ayrıca, Hüseyin Avni Lifij, Halil Paşa, Canan Tolon, Faruk Cimok gibi ünlü Türk ressamlarının önemli gelen eserleri otelin yenilenen lobisinde sergilendiği kaydedildi.

Conrad Istanbul Bosphorus Genel Müdürü Andreas Jersabeck, yenilenen otel ile ilgili şunları söyledi: "Conrad Istanbul Bosphorus'un dönüşüm sürecini tamamlamış olmaktan dolayı çok gururluyuz. İstanbul’un güzelliklerini keşfetmeye gelen ziyaretçilerimizi otelimizin hem yenilenen iç mekanları hem de balkon, teras ve pencerelerinden sunduğumuz Boğaz manzarası ile ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Otelimizi yeniden ziyaret edecek ve ilk kez yeni halini görecek misafirlerimizi Conrad Istanbul Bosphorus’un muhteşem şıklığıyla şaşırtmak için sabırsızlanıyoruz".

