Contemporary İstanbul’da sergilenen bir heykele yönelik saldırı gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen çağdaş sanat fuarına Şili’den katılan Isabel Croxatto Galleria’nın önüne gelen bir grup, sergilenen bir heykele karşı hassasiyetlerini bildirerek, kaldırılmasını talep etmiştir. Galerinin sahibi İsabel Croxatto da, fuarın kapanış saatine denk gelen bir zamanda gerçekleşen bu talep üzerine heykeli alandan kaldırmıştır.

Ancak olayın duyulmasının ardından galeriye gelen Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, kaldırılan eseri tekrar yerine konulmasını sağlamıştır. Söz konusu heykel, fuarın kapanışına kadar yerinde sergilenmeye devam edecektir” denildi.