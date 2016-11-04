Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Contemporary İstanbul’dan saldırı iddialarıyla ilgili açıklama

Contemporary İstanbul’dan saldırı iddialarıyla ilgili açıklama

Contemporary İstanbul, sergide saldırı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, bir grubun sergilenen bir heykelin kaldırılmasını talep ettiğini, söz konusu eserin fuarın kapanışına sergileneceğini bildirdi.

Contemporary İstanbuldan saldırı iddialarıyla ilgili açıklama

04 Kasım 2016 00:16

Contemporary İstanbul’da sergilenen bir heykele yönelik saldırı gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen çağdaş sanat fuarına Şili’den katılan Isabel Croxatto Galleria’nın önüne gelen bir grup, sergilenen bir heykele karşı hassasiyetlerini bildirerek, kaldırılmasını talep etmiştir. Galerinin sahibi İsabel Croxatto da, fuarın kapanış saatine denk gelen bir zamanda gerçekleşen bu talep üzerine heykeli alandan kaldırmıştır.

Ancak olayın duyulmasının ardından galeriye gelen Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, kaldırılan eseri tekrar yerine konulmasını sağlamıştır. Söz konusu heykel, fuarın kapanışına kadar yerinde sergilenmeye devam edecektir” denildi.

Etiketler: Contemporary İstanbul


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!