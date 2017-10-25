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Çöp arıtma tesisinde cesedi bulundu

Ordu'da çöp arıtma tesisinde bebek cesedi bulundu.

Çöp arıtma tesisinde cesedi bulundu

25 Ekim 2017 21:52

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde çöp arıtma tesisinde çalışan işçiler poşetlerin arasında bebek fark etti. Bunun üzerine çöp tesisine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Bir süre olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kız bebeğin iki gün önce doğduğunu tespit etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesik olduğu da öğrenilen bebeğin cesedi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri, cesedi çöpe bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Metin Akyürek

Etiketler: altınordu, bebek cesedi, çöp arıtma, ordu

 

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