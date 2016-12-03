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Çöp ayrıştırma istasyonunda kadın bacağı bulundu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde katı atık tesisi görevlileri, çöp ayrıştırma işlemi yaptığı sırada kadın bacağı buldu.

Çöp ayrıştırma istasyonunda kadın bacağı bulundu

03 Aralık 2016 17:21

Olay, 16.00 sıralarında Gültepe Mahallesinde bulunan katı atık tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katı atık tesisinde çalışanları, çöp ayrıştırma işlemi yaptığı sırada kadın bacağı buldu. Görevliler, olay üzerine durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Çöplükte kadının vücuduna ait başka parçalar olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.
Güvenlik güçleri, son zamanlarda kayıp kadın başvurusu olup olmadığını gözden geçirip, yapılan başvuru varsa ailelerinden kan örneği aldıktan sonra eşleştirme yaparak konuyu aydınlatmaya çalışacak.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya 

 

Etiketler: Çöp ayrıştırma istasyonu, kadın bacağı


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