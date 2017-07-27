Çöp döken kadını taciz eden şahıs tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki H.Y. adlı genç kadın çöp atmak için evinden dışarı çıktı. Bu sırada H.Y.'yi takip eden bir kişi iddiaya göre kadın apartmana girdiği sırada peşinden gidip arkadan sarılarak elle tacizde bulundu. Genç kadının çığlık atması üzerine tacizci panik içinde kaçtı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, durumun haber verilmesi üzerine 100'den fazla güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek taciz olayını aynı suçtan suç kaydı bulunduğu ileri sürülen F.A.M.'nin (35) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis F.A.M.'nin evine baskın yapınca telsiz sesini duyan şahıs evin arka kapısından kaçtı. Ahlak polisi ekipleri uzun süren kovalamacanın ardından F.A.M.'yi Gazi Caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A.M., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muammer Ay