Çöp evde yaşayan yaşlı adam ölmekten son anda kurtarıldı

Olay, Küçükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre, tek yaşayan ve adının İbrahim olduğu öğrenilen yaşlı bir adam yaklaşık 15 senedir yaşadığı evin içerisini çöple doldurdu. Kimsesi olmayan ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla yaşamaya devam eden yaşlı adam, bir hafta önce evde rahatsızlandı. İki gündür kendisini görmeyen komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Küçükçekmece Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri içerisinde çok ağır koku bulunan eve güçlükle girebildi. Polis ekipleri içeriye girdiğinde yaşlı adamı sinekler içerisinde ölmek üzere buldu. Hemen olay yerine sağlık ekiplerini çağıran polis ekipleri bu sırada vatandaşlardan da su isteyerek yaşlı adama içirdi. İçeride kokudan durmanın neredeyse imkansız olduğu evden yaşlı adamı belediye ekipleri dışarı çıkarttı ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaşlı adam daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Volkan Kayalar