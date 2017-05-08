Çöp evde yaşayan yaşlı adam yürekleri burktu

Annesinden kalan harabe bir evde yıllardır tek başına kalan, yakalandığı parkinson hastalığı sonrası kendi ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen ve konuşmakta zorluk çeken 70 yaşındaki Alpaslan Artar, çok sevdiği kedileri ile birlikte adeta çöplük içinde hayata tutunmaya çalışıyor. Komşuları tarafından günlük ihtiyaçları bir nebze de olsa karşılanan Artar’ın dilinde ise sadece kedilerine olan sevgisi var. Artar, kedilerinden ayrı yaşayamayacağını söyledi.

Gözyaşları içinde yardım istedi

Artar’a komşuları yardım eli uzatmaya çalışırken yaşlı adamın içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışan 55 yaşındaki Leyla Nermin Kırelli, gözyaşlarına hakim olamadı. Ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyleyen Kırelli, "Bakıma çok muhtaç, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir yardım edin artık. Aynı mahallenin insanlarıyız. Bir yardım edin anneciğim" dedi.

Artar’ın 5 kardeşinin olduğunu fakat burada olmadıklarını ifade eden Kırelli, durumu muhtara söylediklerini aktardı. Kırelli, "Bizim de kendi hastalarımız var nasıl yapacağız bilmiyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"Bakanı edeni yok biz mahalleli olarak gereken yardımı yapıyoruz" diyen Artar'ın komşusu Mehmet Şılak ise "Yardım edemediğimiz durumlar var. Yetkililerin el uzatmasını istiyoruz. Ya bakım evine bir yere yerleştirilmesini istiyoruz. Adamın durumunu görüyorsunuz ihtiyacı var bakılmaya muhtaç biri" ifadelerini kullandı.

Huzurevine yerleştirilecek

Alo 183 Sosyal Destek Hattına gelen ihbar ile Artar’ın durumunu haber alan İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri ise yaşlı adamı huzurevine yerleştirmek için çalışmaları başlattı.

Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten