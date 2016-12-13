Edinilen bilgiye göre Oltanbey Mahallesi Şehit Kemal Taşçı Sokak’taki çöp kovalarını toplayan Fazlı Üçel yönetimindeki 29 AF 320 plakalı çöp kamyonu dik rampayı çıkarken kaymaya başladı.

Yoldaki buzlanma nedeniyle geri geri kayarak apartmanların yanındaki istinat duvarından aşağı düşen ve kamelyanın üzerine düşen aracın arka kısmında asılı durumda bekleyen temizlik işleri görevlisi Yasin Canlı (31) düşen aracın altında kaldı.

Belden aşağısı dev aracın altında kalan Canlı’nın imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti. AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Canlı, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ambulansıyla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Temizlik görevlisi Canlı’nın ayaklarında kırıklar olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Recep Ergin