Diğer
Kategoriler

Çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

Gümüşhane’de sabah saatlerinde kaygan yolda kontrolden çıkan çöp toplama kamyonu devrildi. Kazada aracın arkasında asılı duran temizlik personeli yaralandı.

Çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

13 Aralık 2016 09:47

Edinilen bilgiye göre Oltanbey Mahallesi Şehit Kemal Taşçı Sokak’taki çöp kovalarını toplayan Fazlı Üçel yönetimindeki 29 AF 320 plakalı çöp kamyonu dik rampayı çıkarken kaymaya başladı.
Yoldaki buzlanma nedeniyle geri geri kayarak apartmanların yanındaki istinat duvarından aşağı düşen ve kamelyanın üzerine düşen aracın arka kısmında asılı durumda bekleyen temizlik işleri görevlisi Yasin Canlı (31) düşen aracın altında kaldı.

Belden aşağısı dev aracın altında kalan Canlı’nın imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti. AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Canlı, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ambulansıyla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Temizlik görevlisi Canlı’nın ayaklarında kırıklar olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Recep Ergin

Etiketler: Çöp kamyonu, gümüşhane


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç