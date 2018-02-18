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Çöp kamyonu eve girdi: 3 yaralı

Antalya’da ticari bir araçla çarpışan çöp kamyonu, yol kenarındaki tek katlı eve girdi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çöp kamyonu eve girdi: 3 yaralı

18 Şubat 2018 14:11

Kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Yılan yönetimindeki 34 GT 4915 plakalı Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait çöp kamyonu, Emine Tetik idaresindeki 31 LK 473 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü yol hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki Rasim Doğan isimli vatandaşa ait eve girdi. Salon duvarlarını yıkarak durabilen kamyondaki sürücü Ömer Yılan araç içerisinde sıkıştı. Sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan diğer araçtaki sürücü Tetik ile yolcu olarak bulunan Mehmet Özdemir de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anında evde bulunan Rasim Doğan ve eşi Menşure Doğan, kazada yara almadı. Kahvaltı yaptıkları sırada büyük bir gürültüyle korktuklarını belirten Doğan çifti, diğer odada olduklarından dolayı şanslı olduklarını ifade etti.

Suat Metin 

 

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