Çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi 764 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında Bornova Belediyesine ait çöp kamyonunu kullanan Hüseyin Bozkurt (28), girdiği sokaktaki çöpleri aldıktan sonra geri manevra yapmak istedi. İddiaya göre, bu sırada aynı çöp kamyonunda görev yapan belediye temizlik işçisi Ramazan Sayar'ın (32) arkada olduğunu fark etmeyen Bozkurt'un kamyonu geriye doğru sürmesi ile temizlik işçisi kamyon ile yol kenarındaki ağaç arasında sıkıştı. Yaralanan temizlik işçisi Sayar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sayar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü Bozkurt ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Halil İbrahim Karabıyık