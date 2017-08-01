Diğer
Kategoriler

Çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı

İzmir'de çöpleri toplayan temizlik işçisi, çöp kamyonu sürücüsünün kendisini fark etmeyerek geri manevra yapmasıyla kamyon ile yoldaki ağaç arasında sıkıştı. Yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.

Çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı

01 Ağustos 2017 14:51

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi 764 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında Bornova Belediyesine ait çöp kamyonunu kullanan Hüseyin Bozkurt (28), girdiği sokaktaki çöpleri aldıktan sonra geri manevra yapmak istedi. İddiaya göre, bu sırada aynı çöp kamyonunda görev yapan belediye temizlik işçisi Ramazan Sayar'ın (32) arkada olduğunu fark etmeyen Bozkurt'un kamyonu geriye doğru sürmesi ile temizlik işçisi kamyon ile yol kenarındaki ağaç arasında sıkıştı. Yaralanan temizlik işçisi Sayar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sayar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü Bozkurt ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: Çöp kamyonu, İzmir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!