Edinilen bilgiye göre, İnegöl’de topladığı çöpleri Yeniyörük Mahallesi'ndeki çöplüğe götüren İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait Ahmet Eren idaresindeki 16 FK 693 plakalı çöp kamyonu, Mehmet Ali Mete'nin kullandığı 16 KKA 21 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Temizlik işçisi Cengiz Kayacık ve hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi çöp kamyonunda sıkışan temizlik görevlisi ve hafif ticari araçta sıkışan Mehmet Ali Mete'yi kurtarmak için seferber oldu. İki yaralı, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Salih Bakıcı

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