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Çöp kamyonun giremediği yerler ondan sorulur

Denizli’nin Babadağ ilçesinde çöp araçlarının giremediği dar, engebeli ve merdivenli sokaklarda çöpler belediyenin “Beyaz” isimli eşeği ile toplanıyor.

Çöp kamyonun giremediği yerler ondan sorulur

13 Kasım 2016 11:12
Çöp kamyonun giremediği yerler ondan sorulur - Tıkla İzle

Babadağ Belediyesinde sokakların dar, engebeli ve merdivenli olması nedeniyle araçların giremediği beş mahallenin çöpleri, 22 senedir belediyede temizlik görevlisi olan Adem Nazlı nezaretinde “Beyaz” isimli eşekle toplanıyor. 42 yaşındaki temizlik görevlisi Adem Nazlı, Beyaz’la sabah saat 08.00’de işbaşı yapıp, akşam mesai bitimine kadar mahalleyi temizliyor. Günde yaklaşık 5 kilometre yürüyen Nazlı, Beyaz huysuzluk yaptığında ise ‘Yavrum’ diye seslenerek sakinleştirmeye çalışıyor. Yemi ve bakım ihtiyaçları belediyeye ait olan Beyaz’ı gören vatandaşlar çöpleri hemen getiriyor.

Araç girmeyen yerlerde çöp topladığını belirten temizlik görevlisi Adem Nazlı, “Belediyenin kadrolu merkebi. Günde yaklaşık 4-5 kilometre yürüyoruz, araç girmediği için haliyle zor oluyor” dedi. Eşeğin 7-8 yaşlarında olduğunu, ‘Beyaz’ ismini de kendisinin koyduğunu belirten Nazlı, “Belediyede çalıştığımdan beri böyle çalışıyorum, yani 22 senedir böyle topluyorum. Çöp topladığımız aşağı yukarı 5 mahalle var. Vatandaşlar da alıştı duruma. Ben gidip zile bastığım zaman çöplerini getiriyorlar. ‘Çöp arabası geldi’ diyorlar. Bazen soruyorlar, ‘bu ne’ diye, ben de belediyenin ‘kadrolu merkebi’ diyorum. Tüm mahallelere bir günde ulaşamıyorum. Örneğin çarşamba bu mahalle, perşembe diğer mahalle, cuma günü diğer mahalleyi topluyorum” diye konuştu.

İşinden ve ‘Beyaz’dan memnun olduğunu belirten Nazlı, “Bunun yardımıyla nimeti görüyorum. Bu olmazsa ne iş yaparım, çünkü benim okumam yok, mesleğim yok” dedi.

"ONUNLA DERTLEŞEREK ÇÖPLERİ TOPLUYORUZ"

Sabah ‘Beyaz’la birlikte mesaiye başladığını anlatan Nazlı, “Sabah ikimiz çıktık mı dertleşiriz, tık tık gideriz. O gün arka mahalleye gideriz, çöp toplayıp geliriz. Nal sesleri arasında tıkır tıkır gideriz. Bazen bana zorluk çıkartır, bazen kolumdan ısırır” ifadelerini kullandı.

Çalışma saatleri 08.00 ile 17.00’e alıştığını, mesai bittiğinde ise ‘Beyaz’ın sallanmaya başladığını kaydeden Nazlı, yeme ve içme saatleri geldiğinde ise huysuzluk yapmaya başladığını söyledi. Beyaz’ın her şeyini belediyenin karşıladığını, sadece bakımının kendisine ait olduğunu söyleyen Nazlı, üç haftada bir nal değiştirdiklerini kaydetti. Kışları ise kar nedeniyle zemin kayganlaştığı için merkeple çöp toplanamadığını belirten Nazlı, göreve başladığından beri 3-4 tane eşek değiştirdiklerini söyledi.

Etiketler: Çöp kamyonu


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