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Çöp kamyonuyla mezuniyet törenine gidecekler

Profesörlerden bir yıldır eğitim alan Türkiye’nin ilk sertifikalı çöp toplama ekibi sokağa iniyor.

Çöp kamyonuyla mezuniyet törenine gidecekler

05 Ocak 2017 09:54

Kep atma törenine çöp kamyonları, süpürge ve çöp kovalarıyla gidecek olan Zeytinburnu Belediyesi Çöp Toplama Ekibi bir yıllık eğitimin ardından sertifikalarını alıp mezun olmaya hak kazanacak.
Zeytinburnu’nda başlatılan “Eğitimli Personel, Sağlıklı Çevre” projesiyle sokak, mahalle ve caddeler artık daha temiz olacak. Çöp toplama ve sokak süpürge ekibinin, geri dönüşüm ve atık toplama üzerine 1 yıldır eğitim aldığı projede, Türkiye’nin ilk sertifikalı çöp toplama ekibi kuruldu.

Onlar artık sertifikalı

Zeytinburnu Belediyesi ve Biruni Üniversitesi’nin hayata geçirdiği sokak, mahalle ve caddelerin daha temiz hale dönüştürülmesini amaçlayan projede çöp toplama personeli, sokak süpürge ekibi ve geri dönüşüm personeli, çevre ve atık bilinci hakkında 1 yıl boyunca Biruni Üniversitesi’nde akademisyenlerden uygulamalı ders aldı.Atıkların toplanması,çevre temizliği,kent düzeni, atık gruplarının çevreye etkileri, personelin bilgi ve maharetlerini arttırması gibi eğitimlerden geçen temizlik personeli aynı zamanda iş sağlığı ve iş güvenliği hakkında da daha donanımlı hale getirildi.

6 Ocak Cuma günü saat 14.00’te Biruni Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan kep atma törenine çöp kamyonları, süpürge ve çöp kovalarıyla katılacak olan çöp toplama ekibi, mezuniyetlerini kutlayıp sokağa inecek.


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