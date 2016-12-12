Edinilen bilgiye göre, Mehmet ve Alime Türkan Mimar Sinan Mahallesinde bulunan çöp konteynerini karıştırırken bir poşet içerisinde 2’şer adet hard disk, flash bellek ve fotoğraf makinesi buldu. Akşam işleri bitirip eve gelince açıp inceledikleri hard disk içerisinde bir market içerisinde küçük çocukların istismar edildiği çok sayıda görüntü ile karşılaşınca şaşkına döndü.

Gece boyunca ne yapacaklarına karar veremeyen çift, hard disk ve flash bellekleri Manavgat'ta yayın yapan haberci 07 isimli yayın organına getirdi. Haberci 07 aracılığıyla emniyet yetkilileri ile bir araya gelen Mehmet ve Alime Türkan, bulmuş oldukları hard disk ve flash bellekleri emniyet yetkililerine teslim etti.

İçerisinde hard disk ve flash bellekler olan poşeti bulduğu çöp konteynerin başında olayı anlatan Mehmet Türkan, “5 yıl önce Manisa Salihli’den Manavgat’a gelerek hurdacılık ve kağıt toplama işi yaparak geçimimizi sağlamaya başladık. Saat 18.30 sıralarında şu an başında bulunduğumuz çöp bidonunu karıştırmaya başladım. Bir poşet içerisinde 2’şer adet hard disk, flash bellek ve fotoğraf makinesi vardı. Bunları alıp ayrıldık. Akşam işlerimizi bitirip eve gittiğimizde içerisinde ne olduğunu merak ettim. Açtığımız zaman gördüğümüz manzara bizi şaşkına çevirdi. Bir markette adam çocukların pantolonunu, eteğini indirip onlara tacizde bulunuyor, bu durumu gizli kameraya çekiyordu. Gördüklerimiz karşısında ben erkekliğimden utandım. 4 yaşında çocuğum var onun yüzüne bakamadım. Bu nasıl insanlık? Bunu yapan kişinin bulunmasını ve gereken cezayı almasını yetkililerimizden rica ediyorum” dedi.

Emniyet yetkilileri olayın büyük ihtimalle Manavgat dışında bir yerde gerçekleştiğini, gerekli araştırmaların devam ettiğini, en kısa zamanda zanlıların bulunarak adalete teslim edileceğini belirttiler.

Arif Kaplan

