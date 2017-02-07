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Çöp şiş Guınness Rekorlar Kitabına girdi

Dededen toruna miras kalan çöp şiş sanatıyla Guınness Rekorlar Kitabına girmeyi başaran genç işletmeci Mehmet Kaya, Türkiye'nin ve Türk lezzetlerinin gururu oldu.

Çöp şiş Guınness Rekorlar Kitabına girdi

07 Şubat 2017 15:16

Denizli ilinin Pınarkent beldesinde dedelerinden devraldığı 140 yıllık damak tadını devam ettiren genç işletmeci, yaptığı yarışmalar ve pişirilen 180bin adet çöp şişle Guınness'e girdi.

140 yıldır dededen toruna miras kalan çöp şiş sanatının bayrağını devralan genç işletmeci Mehmet Kaya, meşhur çöp şişleriyle Guınness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı.

Denizli ilinin Pınarkent beldesinde 140 yıl önce dedelerinin başlattığı bu lezzeti devam ettiren ve her gün çöp şiş yeme yarışması düzenleyerek adından söz ettiren Mehmet Kaya, İngiliz bir müşterisinin teklifiyle Guınness Rekorlar Kitabı’nda adını duyuruyor.
İşletmesini yaptığı çöp şiş lokantasında her gün yarışma düzenleyen ve tüm Türkiye’den katılımcıların rağbet gösterdiği yarışmalarda şu ana kadar toplamda 180 bin adet çöp şişin yarışma için pişirilmesiyle rekor kırdı.

TÜM TÜRKİYE’DEN KATILIMCILAR GELİYOR
Meşhur bir Türk lezzeti olan çöp şişlerini tüm dünyaya tanıtmak isteyen ve çöp şiş geleneğini ilerletmek isteyen işletmeci Mehmet Kaya, ”Her hafta sonu tüm Türkiye’den ailecek katılımcılar geliyor, şu ana kadar rekoru kıran bir kadın müşterimiz oldu ve tek oturuşta 250 çöp şiş yiyerek hepimizi hayrete düşürdü” dedi.

“BU MEŞHUR LEZZETİ ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIYACAĞIM”
Düzenlenen yarışmaların basında sıkça yer almasıyla birlikte müşterilerinden bile ortaklık teklifi aldığını belirten Kaya, “180 bin adet çöp şişten sonra rekor kırdığımızı öğrenince Türkiye’nin her yerinde bayilik teklifi almaya başladım. Tüm dünyaya bir Türk geleneği olan bu meşhur lezzeti tattırmak en büyük hedefim, o yüzden bu yarışmaları mutlaka uluslararası platforma taşıyacağım. Dünyadaki en güzel lezzetler bizim mutfağımıza aittir” dedi.

Etiketler: çöp şiş, Guinness Rekorlar Kitabı


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