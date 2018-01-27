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Çöpler alev aldı, ekipler söndürmekte zorlandı

Bodrum’un Turgutreis Mahallesi'nde çöp ve molozların atıldığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Çöpler alev aldı, ekipler söndürmekte zorlandı

27 Ocak 2018 01:49

Turgutreis Mahallesi Akçaalan mevkiinde bulunan Bodrum Belediyesi kademesinin yan tarafına dökülen çöp ve molozlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda büyüyen alevler tüm moloz yığınını sararken, çöplerin içindeki yanıcı ve parlayıcı maddeler zaman zaman patlamalara sebep oldu.

Alevlere Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra söndürme çalışmalarına iş makinesi de destek verdi. Alevleri söndüren ekipler bir süre daha soğutma çalışması yaptı. 

Eren Ayhan

 

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