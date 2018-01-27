Çöpler alev aldı, ekipler söndürmekte zorlandı

Turgutreis Mahallesi Akçaalan mevkiinde bulunan Bodrum Belediyesi kademesinin yan tarafına dökülen çöp ve molozlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda büyüyen alevler tüm moloz yığınını sararken, çöplerin içindeki yanıcı ve parlayıcı maddeler zaman zaman patlamalara sebep oldu.

Alevlere Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra söndürme çalışmalarına iş makinesi de destek verdi. Alevleri söndüren ekipler bir süre daha soğutma çalışması yaptı.

Eren Ayhan