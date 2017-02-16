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Çöpler içerisinde yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli uzatıldı

Eskişehir’de, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği çöpler içerisinde yaşam mücadelesi veren anne ve çocuklarına yardım eli uzatıldı.

Çöpler içerisinde yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli uzatıldı

16 Şubat 2017 13:49

Çöpler içinde ve bakımsız evde kalan yaşlı anne ve engelli çocukların durumuna, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtsız kalmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri, anne Sevim Çınar'ı huzur evine, evde hasta yatan oğlu İsmail Çınar'ı da bakım merkezine götürdü. Tedavi için hastanede bulunan diğer oğlu Mehmet Çınar'ın ise tedavisinin ardından bakım merkezine yerleştirileceği öğrenildi. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri de, ailenin kaldığı evin bakım ve temizliğini üstlendi. 

Etiketler: eskişehir, İhlas Haber Ajansı


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