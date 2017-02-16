Çöpler içinde ve bakımsız evde kalan yaşlı anne ve engelli çocukların durumuna, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtsız kalmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri, anne Sevim Çınar'ı huzur evine, evde hasta yatan oğlu İsmail Çınar'ı da bakım merkezine götürdü. Tedavi için hastanede bulunan diğer oğlu Mehmet Çınar'ın ise tedavisinin ardından bakım merkezine yerleştirileceği öğrenildi. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri de, ailenin kaldığı evin bakım ve temizliğini üstlendi.