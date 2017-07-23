Çöplerden bıkan vatandaştan 'Kazaya kurban gitmeyin' yazılı pankart

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1544. Sokak'ta ilçe belediyesi tarafından “Çöp atmak yasaktır” levhası bulunan yere komşularının çöp atmasına isyan eden bir vatandaş, el yazısı ile hazırladığı pankartı çöp atılan yere koydu. “Çöp atan dünya tatlısı komşum. Allah seni affetsin. Meydana çık da tedavi ettireyim. Kazaya kurban gitme, aileni ve bizi üzme” yazılı pankart ise görenleri şaşırttı.



Mahalle esnaflarından Şevki Özcan, komşuların uyarılmasına rağmen çöp atılmasına devam edildiğine ve çöp atanlara isyan eden vatandaşın bu pankartı yazdığına dikkat çekerek, “Mahallelinin çöp atmasından rahatsız olan bir amcamız bundan rahatsız oldu ve bunu iyi bir tatlı dille uyarmak maksadıyla, birazcık mizahi, birazcık iğneleyici, mahallece abest karşılanan yazıyı koydu. Gelen geçen okuyor. Millet çöpü attığı için biz artık uyarı yapmaya başladık. Sözlü uyardık, olmadı. Böyle bir yazı astı sağ olsun. Derdimize derman olmaya çalıştı. Çok belediye ekibi de geldi, onlar da aynı şekilde uyardı. Tabelayı zaten biz astırdık. Ama tabela pek işe yaramadı. Bu şekilde çare buldu ağabeyimiz sağ olsun. Bu şekilde gene atıyorlar ama yapacak bir şey yok” dedi.

Kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından yazılan pankart, bir süre sonra yine kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtılarak aynı yere bırakıldı.