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Çöplüğe dönen damda hayvanlarla yaşayan kardeşlere belediye sahip çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, çöplerin ve hayvanların arasında yaşayan iki kardeşe belediye sahip çıktı.

Çöplüğe dönen damda hayvanlarla yaşayan kardeşlere belediye sahip çıktı

19 Ocak 2017 11:20

Karakoca Mahallesi'nde pislik içinde yaşayan iki ardeşe, Karacabey Belediyesi ilgisiz kalmadı. Belediye Başkanı Ali Özkan, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Volkan Çiğdem, ekonomik durumu olduğu halde kedi, köpek, keçi, tavuk gibi hayvanlarla çöp eve dönen damda yaşayan kardeşleri sağlıklı ortamda yaşamaya ikna etti. Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve evleri de bulunan Nadir ve Mehmet Ayaz, temiz bir mekana kavuştu.
Belediye Başkanı Ali Özkan, ”Bu şekilde yaşamalarına gönlümüz razı olmadı. Zaman kaybetmeden buraya geldik. Yeni evi olmasına rağmen burada kalmakta ısrar ediyorlardı. Kendilerine evlerinde kalmaları gerektiğini anlattık. Güzel ve temiz bir ortamda yaşamalarına ikna ettik. İki kardeşin temizliğini sağlayıp, yeni elbiseler aldık. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından sağlık taramasından geçirildi. Evlerinde eşya yoktu. Biz de soba kurarak, çekyat, yorgan ve ev eşyalarıyla evi yaşanabilir bir hale getirdik” dedi.

Yasin Keskin


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