Çöplüğe dönüşen dere kenarı insan sağlığını tehdit ediyor

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü’nde dere kenarının çöplük haline getirilmesi vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Sorumsuz vatandaşların bilinçsizce attığı çöpler sokak köpekleri tarafından etrafa dağılırken, bir kısmıda Kızılcapınar Barajı’ndan gelen dere sularına karışıyor. Yetkililere şikayetlerini ileten vatandaşlar, “Subaşı’nın hemen çıkışında yol kenarına bilinçsizce atılan çöpler insan sağlığını olumsuz etkilemeye başladı. Bazı vatandaşların attığı çöpler dereye gidiyor ve suya karışıyor. Sokak köpekleri buralarda yiyecek ararken çöpleri etrafa dağıtıyor. Yetkililerden buraya çöp atanlarla ilgili gerekli cezai işlemleri yapmalarını ve mevcut çöpleri buradan toplatılmasını sağlamasını istiyoruz” dedi.

Süleymanbeyler Köyü sakinleri daha önce aynı noktaya ‘Çöp atmak yasaktır’ tabelası koyduklarını, tabelaların sökülüp atıldıktan sonrada bazı vatandaşların çöp atmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Vedat Kılıç

