Edinilen bilgiye göre, Mıhlı Çayı şelalesinin alt kısmında dere yatağına atılan atıklar nedeniyle çöplük haline gelen alanın Edremit tarafında yangın çıktı. Yangın, Küçükkuyu Orman Şefliği, Küçükkuyu Belediyesi İtfaiye ekibi ile Altınoluk Orman Şefliği ve Edremit İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu zeytinlik alanlara ulaşmadan kısa sürede söndürüldü.

Altınoluk ve Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanları da söndürme çalışmalarını takip etti. Olay yerine gelen vatandaşlar ise dere yatağına çöp dökülmesine tepki gösterdiler.

Bekir Erdinç

