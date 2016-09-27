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Çöplük haline getirilen alanda yangın

Çanakkale-Balıkesir il sınırını belirleyen dere yatağına atılan çöplerin alev almasıyla başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çöplük haline getirilen alanda yangın

27 Eylül 2016 18:03

Edinilen bilgiye göre, Mıhlı Çayı şelalesinin alt kısmında dere yatağına atılan atıklar nedeniyle çöplük haline gelen alanın Edremit tarafında yangın çıktı. Yangın, Küçükkuyu Orman Şefliği, Küçükkuyu Belediyesi İtfaiye ekibi ile Altınoluk Orman Şefliği ve Edremit İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu zeytinlik alanlara ulaşmadan kısa sürede söndürüldü.

Altınoluk ve Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanları da söndürme çalışmalarını takip etti. Olay yerine gelen vatandaşlar ise dere yatağına çöp dökülmesine tepki gösterdiler. 

Bekir Erdinç
 

Etiketler: Çöplük, yangın


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