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Çöplükler yeşil alan oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bütünşehir uygulamasının ardından il genelinde tespit ettiği toplam 29 adet düzensiz çöplüğü ıslah ediyor.

Çöplükler yeşil alan oluyor

30 Eylül 2016 15:03

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıkların çevreye verdiği zararların ortadan kaldırılması için 2015 yılında Gemlik-Karacali, İznik-Elbeyli, Orhangazi-Çakırlı, Orhangazi-Yeniköy, İnegöl-Cerrah, İnegöl-Yenice ve İznik-Boyalıca’da yapılan ıslah çalışmaları ile toplam 35 bin metrekare yeşil alanı Bursa’ya kazandırmıştı. Bu yıl da Mustafakemalpaşa'daki 80 bin metrekare, Karacabey İlçesinde yaklaşık 60 bin metrekare ve Yenişehir ilçesinde yaklaşık 40 bin metrekare alanda çalışmalara başlanmıştı.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki 80 bin metrekare alanda bulunan yaklaşık 300 bin metreküp katı atığın bertarafı tamamlandı. Düzensiz döküm yapılan alanda yağmur sularının çöp içine sızmasını engellemek ve saha dışına akışını sağlamak maksadıyla uygun eğimler verildi. Düzenlenen alanın üzeri atığın hava ve su ile temasının kesilerek izole edilmesini sağlamak için 50 santimetre kalınlığında toprak örtü ile kapatıldı. Çöpün oksijensiz ortamda ayrışması neticesinde oluşan depo gazının çevreye yayılıp tehlike arz etmesini önlemek maksadıyla toprak ile kapatılan alanın üzerine uygun noktalarda metan gazının çıkışının sağlanması için yaklaşık 30 adet gaz bacası yerleştirildi. Ayrıca girişlerin engellenmesi için saha tel çit ile çevrilerek koruma altına alındı.
Yenişehir ve Karacabey ilçelerinde ıslah çalışmaları yıl içerisinde tamamlanacak. Böylece 2016 yılında Bursa’ya toplam 200 bin metrekare yeşil alan daha kazandırılmış olacak. 

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çöplük


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