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Çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde çöplerinin toplandığı Evlidağ mevkiinde çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, korku ve paniğe yol açtı. Kısa sürede yayılan alevler çevrede bulunan zeytinlik alana sıçradı. İtfaiye ve orman yangını söndürme ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Yangından kaçamayan küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı

17 Mayıs 2018 02:45

Kuyucak ve çevresindeki yerleşim alanlarından toplanan çöplerin atıldığı Evlidağ mevkiinde akşam saatlerinde çıkan yangın, çevrede korku ve paniğe yol açtı. Vahşi depolamanın yapıldığı çöp toplama alanında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevler zeytinlik alana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler durumu orman müdürlüğü ile büyükşehir itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler söndürme çalışmasına başladı. Çöp toplama alanının yakınında bulunan bir hayvan çiftliğinde ise panik yaşandı. Hayvanlarının alev ve dumandan etkilenmemesi için çiftlik çalışanları da söndürme çalışmasına destek verdi.
Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’nden gelen dört söndürme arazözü ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait iki itfaiye aracı yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı. Yapılan incelemede yaklaşık 5 dönümlük zeytinlik alanın yangından zarar gördüğü, iki küçükbaş hayvanın ise yanarak telef olduğu belirlendi.  

 

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