Çöplükteki 'Şanslı'nın şansı

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören ve yaklaşık 150 öğrenciden oluşan hayvansever grubu, sosyal medya aracılığıyla organize olarak bir süre önce il merkezindeki şehir çöplüğüne zaman zaman giderek yardıma muhtaç köpekleri beslemeye ve yakından ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yine çöplüğe giden öğrenciler bu kez arka ayaklarının felçli olduğunu düşündükleri ve diğer köpekler tarafından hırpalanan bir köpeği fark ederek yanlarına aldılar.

İl merkezinde kendilerine destek olan bir hayvanseverin bahçesinde 3-4 gün boyunca bakılan köpek için sosyal medya üzerinden kampanya başlatan gençlerin sesini İstanbul’da yaşayan ve çiftliğinde bu tür hayvanlara ev sahipliği yapan Zuhal Kadıoğlu duydu. Buldukları köpeğin adını “Şanslı” koyan öğrenciler hayvanseverlerin sağladığı destekle köpeği hava yoluyla İstanbul’a gönderecek.

“Orada bir yaşam savaşı var”

Hayvansever öğrencilerden Gümüşhane Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi son sınıf öğrencisi Seda Aksan, bulduklarında çöplüğe atılmış perişan bir haldeki köpeğin arka ayaklarının tutmadığını, diğer köpekler yemek yerden bu köpeğin yiyemediğini belirterek “Çöplükte diğer hayvanlardan dayak yiyordu. Orada bir yaşam savaşı var. Yemeği hepsi birbirinden kıskanıyor. Ayakları tutmadığı için bu köpekte yemeği yiyemiyor, dayak yiyordu diğer hayvanlardan. Onu bulduktan sonra sosyal medyada kampanya başlattık. Bunun üzerine İstanbul’da bahçesinde felçli, sakat hayvanları besleyen Zuhal Kadıoğlu’na ulaştık. O destek olmak istedi. İstanbul’a gidecek, MR çekilecek, yürüteç desteği sağlanacak” dedi.

“Gümüşhane kamuoyundan bize destek olmasını istiyoruz”

Köpeğe “Şanslı” ismini kendilerinin taktığını belirten Aksan "Çünkü çöplükte çok fazla hasta köpek vardı ancak en ağır durumu olan da bu köpekti. Ancak bizim de yardımımız ile şansı açıldı. Bu yüzden bu ismi verdik. Gümüşhane kamuoyundan bize destek olmalarını istiyoruz. Burada veterinerimiz yok. Hasta olan, araba çarpan hayvanlara tedavi sağlayamıyoruz. Yemek desteğine ihtiyacımız var. Biz öğrenciyiz. Kendi harçlıklarımızdan koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belediyemizden barınağın açılması sürecini hızlandırmasını istiyoruz. Kış geliyor. Orada çok fazla hayvan var. Gümüşhane’nin soğuğu meşhur zaten. Kışın orada çoğu hayvan yaşayamayacak. Biz gönüllü olarak çalışmaya hazırız. Şuan tek isteğimiz veteriner ve barınağın açılması” ifadelerini kullandı.

“Barınağın en azından biten yerleri açılsa o yavruları oraya koyarsak kış şartlarında zor durumda kalmazlar”

Öğrencilerden İktisat 2. sınıf öğrencisi Burhan Aydın ise Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde bir grup kurduklarını ve 150’ye yakın öğrenci bulunduğunu ifade ederek “Burada gönüllü arkadaşlarla çalışıyoruz. Şehir çöplüğünde yardıma ihtiyacı olan köpekleri biz elimizden geldiğince yardım sağlamaya çalışıyoruz. Gümüşhane’de yemekhaneler, yurtlar, lokantalar bize gerekli yardımı sağlıyorlar. Veteriner sıkıntımız var. Belediyemizden gidermesi için ricada bulunuyoruz. Şehir çöplüğüne önce ablalarımızın araçlarıyla gidiyorduk daha sonra Belediyemizden rica ettik ve onlar bize araç sağladı. Araç sadece hafta içi yardımcı oluyor. Hafta sonu çalışmadığı için kendi imkanlarımızla, taksi tutarak, ablalarımızın araçlarıyla çıkıyoruz. Barınak sıkıntımız var. Kısırlaştırma olmadığı için sürekli ürüyorlar. Sayıları bayağı çoğaldı. Elimizden geldiği kadar yardım sağlıyoruz ama kış geliyor. Bizde zorlanacağız, onlar da zor durumda. Barınak var ama inşaatı tamamen bitmedi. En azından biten yerleri açılsa o yavrularımızı oraya koyarsak kış şartlarında zor durumda kalmazlar” şeklinde konuştu.

Recep Ergin