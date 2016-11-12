Önceki gün Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda belediye temizlik işçileri konteyneri çöp aracına boşaltacağı sırada çarşafa ve battaniyeye sarılı ceset buldu. Polis ekipleri çöpte bulunan cesedi konteynerle birlikte emniyet otoparkına götürerek inceleme başlattı. Yapılan incelemede öldürülen şahsın vücudunda 19 bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Cinayet nedeni sorguda belli oldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürerken olay akşamı saat 23.00 sıralarında polise 907 sokakta cinayet olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine eve giden ekipler ilk incelemede evde ceset bulamadı. Araştırma yapan ekipler evde silinmiş kan izlerini buldu. Olay sırasında evde bulunan ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 şüpheli sorgulanınca cinayetin neden işlediği ortaya çıktı.

Eşinin kendisini aldattığını 3 gün önce öğrendi

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’nde yapılan detaylı sorguda çöpten çıkan cesedin Suriyeli 38 yaşındaki Ahmad Zahra'ya ait olduğu tespit edildi. Zahra'nın eşi Meryem Mehne'nin (27) Ahmad Abustef'le (28) birlikte olduğu ve Zahra'nın 3 gün önce bu ilişkiyi öğrendiği ileri sürüldü. İddiaya göre, olay günü işten erken eve gelen Zahra, Ahmad Abustef'i evde görünce ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Abusef ve Meryem Mehne, Ahmad Zahra'yı bıçakladı.

Ahmad Zahra cinayetiyle ilgili olarak eşi Meryem Mehne, sevgilisi Ahmad Abustef ile baldızı Nede Muhanne gözaltına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’nde sorguları tamamlanan zanlılar Meryem Mehne, Ahmad Abustef ve Nede Muhanne Büyükçekmece Adliye’sine sevk edildi.



Murat Ergin - Selim Bayraktar

